Conte: questione Ilva è priorità, tutelare occupazione e ambiente

Roma, 5 nov. (askanews) - "Per questo Governo la questione Ilva ha massima priorità. Già domani pomeriggio ho convocato a Palazzo Chigi i vertici di Arcelor Mittal. Faremo di tutto per tutelare investimenti produttivi, livelli occupazionali e per proseguire il piano ambientale". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"C'è la ferma determinazione del Governo di proseguire la produzione dell Ilva, di salvaguardare l'occupazione e di garantire la tutela dell ambiente". E' quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte ai sindacati a Palazzo Chigi prima di iniziare l'incontro per esporre le linee della manovra economica.

Domani abbiamo convocato l'azienda - avrebbe aggiunto Conte secondo fonti sindacali - chiariremo bene la nostra posizione. Il Governo vuole confrontarsi con l azienda, ma riteniamo che non ci sia alcun motivo che possa giustificare questo recesso. La norma sullo scudo penale non era nel contratto e non può essere invocata per giustificare il recesso. Sarete naturalmente informati sull'esito di questo confronto.