Per Vegas Jones "La Bella Musica" è il suo rap

Milano, 4 nov. (askanews) - Ambizioso e determinato, da Cinisello Balsamo piccolo comune alle porte di Milano ha conquistato in pochi anni un posto di riguardo nella scena musicale rap italiana. Stiamo parlando di Vegas Jones che torna con un nuovo progetto discografico "La Bella Musica".

"E' un buono spunto per far capire a tutti che il rap è musica, che va ascoltata senza pregiudizi, può piacere o meno, ma sono una persona rispettabile, e se hai voglia di ascoltare la mia musica non dirò cose stupide, la bella musica va semplicemente ascoltata".

Un album molto personale in cui il rapper parla di riscatto sociale, del rapporto con i fan, della voglia di emergere.

"All'interno del disco ci sono io, la mia città quello che ho fatto, il successo ma non dimentico da dove vengo e capisco meglio il rapporto con i fan e il peso delle cose che ho fatto nel mio passato, mi sento più fiero, più sicuro più solido più artista semplicemente

Musica scritta e suonata per passione, anche se si parla di auto, soldi e gioielli Vegas Jones vuole lanciare un messaggio positivo.

"E' giusto dare un'idea di intoccabilità, ossia quello che faccio io tu non lo puoi fare perchè sono bravo io a farlo, ma puoi fare una cosa diversa e diventare numero uno. Ognuno può farcela se si ha la passione e un sogno da seguire. Il sogno fa parte del mio viaggio, del mio percorso, è da un sogno che nasce tutto e io continuo a seguirlo. Se hai un sogno seguilo perchè quella è la tua strada, questo è il messaggio che voglio dare".

Il disco contiene un unico feat. con Fabri Fibra, sul brano "Presidenziale", un testo che si rifà a uno slang tutto americano.