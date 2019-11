Tutto il meglio di fumetti e giochi a Lucca Comics and Games

Lucca, 2 nov. (askanews) - Più di una convention, più di una fiera o di un festival, Lucca Comics and Games è il tempio della cultura pop. Per cinque giorni i più importanti editori di fumetto e di gioco da tavolo insieme alle grandi firme videoludiche e cinematografiche propongono le ultime uscite in libreria o nei negozi e le grandi anteprime. Una invasione di pubblico, grandi e piccoli appassionati di un mondo che non ha età, ci sono giochi e fumetti per tutti i gusti e tutte le stagioni, dalla saga di Star Wars e ai supereroi Marvel, senza dimenticare Super Mario e i Pokemon. Immancabili i cosplayer, coloratissimi e divertenti che animano la città con custumi realizzati con maniacale precisione.

Ovviemente c'è spazio anche per i grandi classici. In occasione della 53^ edizione di Lucca Comics & Games dal titolo diventare umani, lo storico disegnatore Disney americano Don Rosa che ha creato la Saga di Paperon de' Paperoni è stato ospite di Panini Comics.

Il Maestro Giorgio Cavazzano poi ha voluto raccontare tutto il suo amore per Paperino: ci piace tanto perché assomiglia a tutti noi. "E' un personaggio che si rinnova sempre, è una magia questo personaggio non morirà mai".

Atteso anche il ritorno di Netflix a Lucca con due dei suoi titoli più amati: la serie cult La casa di carta e The Witcher.