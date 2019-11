Il latin - pop - urban di Manuel Turizo conqusta il mondo

Milano, 2 nov. (askanews) - Forse a molti il suo nome è sconosciuto ma Manuel Turizo è un fenomeno da oltre 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e centinaia di milioni di stream totali. Il giovane cantante colombiano idolo della musica latin - pop e urban, insieme al fratello Juliàn presenta "ADN (DNA)" l'album di esordio che si annuncia un successo mondiale.

"Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare perchè la nostra carriera prosegua nel segno della musica per tutta la vita, ma dobbiamo avere i piedi per terra e lavorare costantemente" dice Manuel.

"Il lavoro tra fratelli ci ha aiutato moltissimo a non montarci la testa. Insieme siamo riusciti crescere come artisti ma anche a essere persone migliori" aggiunge Juliàn.

Esplosi con hit "Una Lady como Tù", nel loro Dna non c'è solo la musica, nei 16 brani dell'album raccontano la vita e l'amore con uno stile che unisce romantic pop e urban latin pop, creando un loro stile che va oltre il reggaeton.

"Abbiamo iniziato ad ascoltare musica fin da piccoli, ci hanno influenzato il tipo liriche del pop, e le sonorità del reggaeton urbano, ma i nostri testi sono romantici e più puliti. Il reggaeton è un genere nato per strada, con un linguaggio violento ed esplicito, ma noi abbiamo scelto di usare uno stile diverso perchè la nostra cultura non ha nulla a che vedere con la strada".

Volti puliti da ragazzi per bene ma per nulla intimoriti dalla fama conquistata in breve tempo, i due fratelli parlano così del loro impegno nella musica.

"Siamo giovani sognatori e abbiamo voglia di andare avanti e di fare la storia della musica latina, abbiamo nel cuore la musica" spiega Juliàn.

Di recente, Manuel Turizo ha chiuso il suo secondo tour europeo, e si prepara a tornane in Italia per dei live ovviamente col fratello.