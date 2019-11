Tiramisù World Cup 2019, il Grand final a Treviso

Milano, 2 nov. (askanews) - Weekend di dolcezza e agonismo culinario a Treviso, dove va in scena la "sfida più golosa dell'anno": il Tiramisù World Cup 2019 che domenica 3 novembre incoronerà i due campioni del mondo di Tiramisù, l'amatissimo dolce a base di caffe e mascarpone. Francesco Redi ideatore e organizzatore della competizione racconta le novità di quest'anno. "Seicento concorrenti provenienti da tutto il mondo nella cornice fantastica della "green-house" allestita in piazza dei Signori. I concorrenti arrivano dalla Cina, dall'Australia, dall'Austria, dall'Inghilterra e soprattutto dal Belgio e dall'Olanda. Abbiamo effettuato delle selezioni Bibione, Udine e Bruxelles, in questi giorni ci sarà il Grand final che decreterà i due campioni del mondo e poi andremo in tournèè in Brasile dal 20 al 26 novembre a tenere alta il nome del Made in Italy nel Paranà".