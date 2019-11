Chiara Galiazzo testimonial campagna per la donazione di sangue

Milano, 2 nov. (askanews) - Chiara Galiazzo canta "Magnifico Donare" la cantante è testimonial della la campagna Magnifico Donare, promossa da UNITED Onlus - Federazione Italiana delle Thalassemie, Emoglobinopatie Rare e Drepanocitosi e AIPaSiM Onlus - Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica, in collaborazione con AVISe e davvero ci mette il cuore. Nel nostro paese c'è ancora è una forte riluttanza a condividere qualcosa di veramente importante di sé, qualcosa che può salvare la vita: il sangue e lei con la sua bellissima voce lancia un messaggio forte. "Sono davvero felice di essere stata coinvolta in questa iniziativa che vuole ricordare a tutti come donare il sangue significhi donare speranza. Credo da sempre nel valore della donazione del sangue, mio padre è donatore da una vita e io sono sempre stata molto sensibile su questo tema. È un'azione semplice per chi la compie, ma che può davvero cambiare la vita di persone che devono ricorrere a frequenti trasfusioni di sangue. Spero che questo mio impegno a favore della campagna possa far conoscere la tematica alle persone che mi seguono, magari anche quelle che, banalmente, non avevano mai pensato di poter diventare donatori".

Partita da Milano, la campagna farà tappa nei prossimi mesi in diverse città italiane, con incontri pubblici d'informazione con la partecipazione di clinici, Associazioni pazienti e di Chiara Galiazzo.