Manifesta per il clima, quarto arresto in un mese per Jane Fonda

Washington, 2 nov. (askanews) - Non si lascia intimorire e va avanti nella sua protesta. L'attrice americana Jane Fonda, 81 anni, è stata arrestata per la quarta volta e portata via in manette dalla polizia di Washington durante una manifestazione contro i cambiamenti climatici organizzata dal gruppo ambientalista Oil Change International davanti alla sede del Congresso.

La vincitrice del premio Oscar ha annunciato di voler per partecipare alle proteste contro i cambiamenti climatici ogni venerdì.

Assieme alla star del cinema americano, sono state fermate altre persone che si erano rifiutate di rispondere positivamente agli appelli della polizia a sgomberare l'area.