Sci, Goggia: falsa partenza a Solden ma sarà una bella stagione

Modena, 31 ott. (askanews) - Sofia Goggia è pronta per la nuova stagione. E nonostante la prima gara a Solden non sia andata bene, la campionessa italiana di sci si sente carica per i prossimi appuntamenti. "Non buona la prima, sono parecchio arrabbiata con me stessa anche perché non ho sfruttata quella che era una bellissima occasione. Solden non è mai stata così bella come quest'anno e si poteva fare assolutamente. Avevo dichiarato che indipendentemente da come sarebbe andata Solden questo non avrebbe smosso la consapevolezza di chi sono, di tutto il lavoro che ho fatto e di ciò che voglio. E così è".

"La preparazione è andata molto bene, sia a livello fisico che sugli sci. Abbiamo sciato tanto e fatto un lavoro di qualità a livello fisico. Adesso vediamo".

Goggia ha partecipato a Skipass, la fiera del turismo e sport invernali a Modena, mentre cresce l'attenzione per lo sci in Italia, in viste di Cortina e Milano 2026, testimoniata dalla presenza all'evento in Emilia anche dal presidente del CONI, Giovanni Malagò.

"Io penso che la Federazione veicoli molto bene questo messaggio, questa vicinanza alla neve, questa passione che sta tornando in auge dopo l'era di Tomba e Compagnoni. Quindi chi meglio di noi atleti che siamo anche i protagonisti di questo nuovo movimento, di questo rinascimento, può veicolare meglio questo movimento".