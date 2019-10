Malagò (Coni): pronti per lunga volata verso Milano-Cortina 2026

Roma, 31 ott. (askanews) - Dopo la designazione da parte del Comitato Olimpico Internazionale di Milano-Cortina per i Giochi olimpici invernali che si terranno nel 2026, l'Italia è già pronta per far partire i cantieri. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, indicando le prossime tappe di lavoro a Skipass, la fiera del turismo e sport invernali a Modena.

"Stiamo partendo con la governance, i primi di novembre sarà definita la governance e poi sarà una lunga volata, ci saranno momenti complicati ma credo faremo molto bene da qui a febbraio 2026. Ci saranno passaggi intermedi importanti: i mondiali di Anterselva, i mondiali di alpino, le gare di Coppa del mondo. Quindi avremo test per capire come stiamo andando avanti".

In occasione della fiera di Modena, Malagò ha ricevuto, come riconoscimento all'impegno per la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026, la tessera e la spilla d'oro della Federazione Sport Invernali.

"Sono molto contento. Non me l'aspettavo, è stata una sorpresa. Quello che ho sostenuto, sono quelle testimonianze e quei momenti in cui ci si sente gratificati per tanti sacrifici, tante cose complicate spesso difficili da raccontare fuori che però fanno parte del ruolo che uno deve accettare con la dovuta responsabilità. Sono molto orgoglioso di questo premio che credo sia in linea con quello che assieme a questa federazione abbiamo fatto e faremo in futuro. Ci dà un'energia positiva per andare avanti, più che importante è indispensabile".