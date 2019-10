Conte: governo determinato a semplificare vita cittadini-imprese

Roma, 31 ott. (askanews) - L'Italia deve essere un modello virtuoso. Questo il messaggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dall'assemblea pubblica di Confitarma, la confederazione italiana armatori a Roma, all'Auditorium della Tecnica.

"L'Italia a cui stiamo lavorando deve essere anche un esempio virtuoso di crescita sostenibile. Si parla molto di Pil ma va collegato a uno sviluppo equo e sostenibile, non guardare solo a indicatori economici ma anche a quelli che assicurano una moglior qualità della vita".

E sulle prossime misure allo studio ha annunciato: "E' ferma determinazione del governo semplificare la vita dei cittadini e delle imprese anche attraverso la digitalizzazione del settore pubblico e privato. La Pa giocherà un ruolo fondamentale in questa direzione, siamo aperti a qualsiasi contributo in questo senso".

Poi il premier ha ribadito l'importanza di lavorare al green new deal: una processo da facilitare, ha detto, attraverso meccanismi progressivi e incentivanti. E riferendosi agli armatori: "Il governo è conscio degli ambiziosi obiettivi internazionali pianificati per l'ambiente, presidente Mattioli so che amate definirvi una silnziosa industria mobile, io dico: lavoriamo in silenzio per produrre un cambiamento che deve fare un rumore produttivo, che deve trascinarsi e diffondersi fino alle prossime generazioni".