Blitz Gdf, sequestrati 5 milioni di articoli falsi in Campania

Roma, 31 ott. (askanews) - Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro oltre 5 milioni di pezzi, tra articoli contraffatti e prodotti privi delle certificazioni "Ce" di sicurezza. A finire nel mirino dei finanzieri campani, in diverse operazioni, sono state diverse attività commerciali della Provincia, che producevano e/o commercializzavano illecitamente prodotti di abbigliamento, accessori, prodotti per la cura della persona, della casa e giocattoli pericolosi per la salute.

In particolare, per la festa di Halloween sono stati sequestrati, nel corso di ispezioni eseguite presso un maxi-store gestito da un cittadino cinese, un opificio clandestino dedito alla produzione di marchi contraffatti, nonché presso un deposito, 2.500.000 di pezzi, tra prodotti a tema pericolosi per la salute, centinaia di adesivi e capi di note marche (Dsquared2, the North Face, Vans), prodotti contraffatti riportanti note griffe come scarpe Alexander Mcqueen, cinture Gucci, giubbotti Woolrich, pronti per essere immessi sul mercato. Denunciati due responsabili, mentre un terzo è stato segnalato alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa.

Inoltre, in altri controlli nei confronti di alcuni esercizi commerciali della zona industriale di Napoli Est e su strada, sono stati sequestrati 300.000 pezzi, tra articoli elettronici, casalinghi e giocattoli contraffatti ovvero non sicuri e 200.000 euro in contanti, 9 le persone denunciate all autorità giudiziaria a vario titolo. Infine, nel corso di interventi eseguiti nei confronti di esercizi commerciali gestiti da cittadini stranieri, sequestrati complessivamente 3 locali adibiti a deposito, nonché 500.000 articoli privi della certificazione "CE". Denunciati 10 responsabili.