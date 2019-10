California, mandria di cavalli salvata dalla furia degli incendi

Los Angeles, 30 ott. (askanews) - In California non si placa la furia degli incendi che stanno colpendo il Paese. A fare paura anche i forti venti che rischiano di vanificare gli sforzi dei pompieri per domare le fiamme.

In queste immagini l'impegno di alcuni soccorritori per mettere al sicuro anche una mandria di cavalli minacciata dalle fiamme nella Simi valley, contea di Ventura, a circa 80 Km da Los Angeles.

È stato lanciato l'allarme rosso e il governatore della California, Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d'emergenza. Al momento sono oltre 200mila le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, tra loro anche diversi personaggi famosi come l'attore ed ex governatore dello Stato, Arnold Schwarzenegger.

Il lottatore e attore John Cena ha donato mezzo milione di dollari alle forze di primo intervento che stanno combattendo contro i roghi.