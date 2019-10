Cile, Pinera annulla il vertice Apec e il forum sul clima Cop25

Santiago del Cile, 30 ott. (askanews) - Il presidente cileno Sebastian Pinera ha comunicato di aver annullato l'imminente vertice Apec (Cooperazione Economica

Asiatico-Pacifica) e il forum sul clima Cop25.

"È una decisione molto difficile che crea dolore a tutto il Cile - ha detto - dal momento che ci rendiamo conto dell'importanza dello svolgimento del vertice Apec e della Cop".

Da settimane il Cile è letteralmente "impantanato" in una serie di violente proteste di piazza, scoppiate quando le autorità hanno aumentato le tariffe della metropolitana del 4 per cento.

Iniziata come manifestazione pubblica pacifica, la protesta si è via via trasformata in ampio e diffuso malcontento per le politiche sociali ed è sfociata in rivolte represse con con fermezza dalla polizia, sotto accusa per i modi violenti.

Pinera ha proclamato lo stato d'emergenza il 18 ottobre 2019 mentre dal 19 ha introdotto il coprifuoco, prorogato più volte nelle ultime due settimane.