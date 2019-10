"What we do in the shadows", su Fox arrivano i grotteschi vampiri

Roma, 30 ott. (askanews) - Per la notte di Halloween arrivano i grotteschi ed esilaranti vampiri di "What we do in the shadows", la nuova serie sulla vita quotidiana di tre coinquilini allergici alla luce del sole in onda dal 31 ottobre ogni giovedì alle 21 su FOX (Sky, 112) di cui vediamo una clip in anteprima.

Creato sulla base dell'omonimo film del 2014 di Jemaine Clement e Taika Waititi racconta la vita notturna di quattro vampiri che convivono insieme da centinaia di anni a Staten Island, New York.

I vampiri Nandor, Laszlo e Nadja mentre si trovano a dover fronteggiare gli ostacoli di una vita vissuta dal tramonto all alba alla ricerca di sangue umano nel ventunesimo secolo, ricevono un'inaspettata visita del loro leader, il Barone Afanas. Ai tre protagonisti viene ricordato il motivo per cui sono stati mandati a Staten Island oltre cento anni fa: dominare completamente l America. Come faranno a raggiungere il loro obiettivo? Seguiti in prima persona dalle telecamere della serie, il gruppo di vampiri tenterà la conquista del Nuovo Mondo.