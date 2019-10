In Libano migliaia in piazza festeggiano le dimissioni di Hariri

Tripoli, 30 ott. (askanews) - In Libano migliaia di persone sono scese in piazza per festeggiare le dimissioni del premier Saad Hariri, arrivate dopo due settimane di proteste in diverse città del Paese contro la corruzione e il settarismo. Le dimissioni sono state celebrate nel cielo di Tripoli con fuochi d'artificio, mentre la folla sventolava bandiere libanesi.