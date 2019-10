Motori, la 1000 miglia sbarca negli Usa con la Warm up Usa 2019

Washington, 30 ott. (askanews) - John e Julie Herlihy su una Jaguar del '53 sono i vincitori della "Warm Up USA 2019" gara di regolarità in stile 1000 Miglia che si è svolta negli Stati Uniti, tra Middleburg e Washington.

Dopo l'esordio nel 2018, la versione "Made in Usa" della storica 1000 Miglia ha solcato per il secondo anno le strade americane. Impegnate 22 vetture tra storiche e moderne.

Gli equipaggi hanno affrontato 3 giornate di gara per un percorso di oltre 500 miglia tra le più suggestive zone della Virginia e del Maryland.

Sul gradino più alto del podio dell edizione 2019 il team "veterano" composto da John e Julie al volante di una Jaguar XK120 OTS Roadster del 1953. La squadra vincitrice della prima "Coppa USA" (riservata all equipaggio vincitore della classe 1000 Miglia Era) è stata affiancata sul podio dal team di Eric Oberlander e Scott Laroque, in seconda posizione con una Ferrari GT Coupé Boano del ' 56 e, in terza posizione, da Josh e David Simpson alla guida di una Jaguar XK 120 rossa sempre del 1956.

Le 22 auto partecipanti sono state suddivise in due categorie: la Classe 1000 Miglia Era, rappresentata da vetture con i requisiti 1000 Miglia, costruite tra il 1927 e il 1957 e la Classe Post-1000 Era, rappresentata da auto sportive, touring e supercar costruite dal 1958 ad oggi.

Il vincitore della Coppa USA e altri 5 equipaggi hanno anche ottenuto la partecipazione garantita alla prossima edizione della 1000 Miglia in Italia dal 13 al 16 maggio 2020.