"The Musical Box", un viaggio nel mondo musicale dei Genesis

Roma, 29 ott. (askanews) - The Musical Box, l'unica band autorizzata e supportata dai Genesis e Peter Gabriel, torna in Italia con sei live a novembre 2019 per presentare il nuovo spettacolo, "A Genesis Extravaganza - Volume 2".

Un tour (organizzato per l'Italia da Musical Box 2.0 Promotion e Ventidieci) che li porterà in sei città: Bologna il 14 novembre (Europe Auditorium), Milano il 15 novembre (Teatro del Verme), Genova il 17 novembre (Teatro Politeama), Roma il 18 novembre (Teatro Brancaccio), Ancona il 19 novembre (Teatro Le Muse) e Udine il 20 novembre (Teatro Nuovo).

La band canadese famosa in tutto il mondo, dopo il grande successo del precedente tour, porterà sul palco il mitico mondo dei Genesis con le composizioni iconiche e le rarità del periodo 1970-1978, accompagnati da una serie di strumenti vintage degni di un museo. Il pubblico potrà assistere a un live entusiasmante al ritmo vertiginoso della musica di Trespass, Nursery cryme, Foxtrot, Selling England by the pound, A trick of the tail, Wind&Wuthering e And then they were tree.

Le date del tour: 14 novembre - Bologna 15 novembre - Milano 17 novembre - Genova 18 novembre - Roma 19 novembre - Ancona 20 novembre - Udine