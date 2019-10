Roma, sgominata banda di rapinatori e narcotrafficanti: 9 arresti

Roma, 29 ott. (askanews) - Nove arresti: sgominata una banda di rapinatori e narcotrafficanti grazie a una operazione della Guardia di Finanza di Roma. I reati contestati sono di furti e rapine ai danni di Istituti di credito ed esercizi commerciali, oltre a detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La banda è riconducibile a Lorenzo Saracchini, classe 1954, pluripregiudicato e affermatosi nel panorama criminale romano poiché coinvolto, nel corso degli anni, in rapine, fuggito in Spagna dove, nel 2012, veniva rintracciato ed estradato in Italia.

L'ultima rapina sventata risale al 2 ottobre 2017 all'Ufficio postale Lido di Ostia, quando furono arrestati i due complici, Giovanni Costa e Carlo Boschetto.

Nel commercio di stupefacenti Saracchini si avvaleva invece di ulteriori complici: Silvano Eusepi, Silvano Cerroni e Angelo Pappalardo.