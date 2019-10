Carabiniere e poliziotto cantano insieme contro violenza donne

Roma, 28 ott. (askanews) - Un carabiniere e un poliziotto, un cantante e un chitarrista. Insieme contro la violenza sulle donne. Dalla collaborazione artistica, ma anche di amicizia, di Sobrino Coppetelli (il carabiniere) e Paolo Izzi (il poliziotto) nascono i "Molotov_Cocktail".

Il duo partecipa e vince con il brano "Cambierò" il Bonefro Rock (contest di musica emergente che si svolge in Molise) nel 2016; nel febbraio del 2018 arrivano in finale al Sanremo new Talent con il brano "Voglia di Planare". A giungo del 2018 concludono le registrazioni del videoclip "Neanche una in (più)" sulla violenza di genere.

Il brano nasce da un lavoro a quattro mani: un testo duro, reale e mai banale che si sposa con un riff chitarristico rock che amplia e condisce in maniera ideale il tema e le immagini del video. Un thriller musicale che esorta alla denuncia.