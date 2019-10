Allarme Ocean Viking: 104 naufraghi in mare da dieci giorni

Roma, 28 ott. (askanews) - Serve un porto sicuro per 104 naufraghi che da dieci giorni vagano in mare in attesa di poter sbarcare. La storia si ripete: si tratta di migranti soccorsi dalla Ocean Viking: i più piccoli hanno 2 mesi; uno è nato in un centro di detenzione in Libia.

L'appello arriva da Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere che si rivolgono agli Stati Europei per riportare l'attenzione sulla nave e avviare un meccanismo di sbarco coordinato, come discusso a inizio ottobre durante il vertice di Lussumbergo.

La Ocean Viking, la nave di soccorso gestita in collaborazione da Sos Mediterranée e Msf, ha soccorso i 104 naufraghi in acque internazionali al largo della Libia dieci giorni fa.

Tra i migranti ci sono due donne incinte e 41 ragazzi e bambini sotto i 18 anni.