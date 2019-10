Elezioni in Umbria, vince centrodestra dopo 50 anni: Tesei al 57%

Milano, 28 ott. (askanews) - Dopo 50 anni la guida della regione in Umbria passa al centrodestra. Donatella Tesei, senatrice leghista, ha vinto le elezioni col 57% dei voti, contro il 37% del candidato centrosinistra-5Stelle Vincenzo Bianconi. Numeri che fanno esultare la Lega e potrebbero mettere in difficoltà l'alleanza di governo. "Per i signori Conte, Di Maio e Zingaretti che sono abusivamente e momentaneamente occupanti del governo nazionale i giorni sono contati, viva l'Umbria"

A uscirne sconfitti i due alleati di governo. La reazione più lapidaria quella del Movimento 5Stelle che con un post sul profilo ufficiale Facebook parla di "esperimento" che "non ha funzionato". Ma è il premier Conte a smorzare i toni.

"Non può essere un test regionale che può in qualche modo incidere su quello che è il nostro progetto, la nostra direzione di marcia".

Secondo il segretario del Pd Nicola Zingaretti a pesare è stato anche "il caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo", ma ha aggiunto "rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare".