Presi a Fiumicino tre corrieri con 33 kg di droga nelle valigie

Roma, 26 ott. (askanews) - Intercettati tre insospettabili corrieri con oltre 33 chili di droga nascosti nelle valigie. Li hanno scoperti i finanzieri del comando provinciale di Roma all'aeroporto di Fiumicino. La merce è stata sequestrata.

All'apparenza i tre, secondo i finanzieri, potevano sembrare passeggeri come tanti, dal look un po' stravagante: in realtà erano esperti corrieri, presumibilmente al soldo di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di supefacenti. Analizzando le liste dei passeggeri, l'attenzione delle Fiamme Gialle del gruppo di Fiumicino si è soffermata su alcune persone sospette, tra cui una coppia di brasiliani, in transito per poi volare in Germania, la cui disinvoltura è crollata davanti alla scoperta di numerosi panetti di cocaina purissima, per 18 chili, nascosti nei bagagli.

Un terzo corriere, di nazionalità pakistana, si era dichiarato commerciante di articoli di artigianato mediorientale mostrando alcuni manufatti da smerciare in Italia; ma aveva con se' oltre 15 chili di eroina purissima nascosta nel doppiofondo ricavato nelle pareti del bagaglio. Le due operazioni hanno consentito di sventare l'immissione sul mercato di oltre 600mila dosi, per un controvalore di circa 6 milioni di euro.