Regionali in Umbria, test Pd-M5S contro Salvini

Roma, 26 ott. (askanews) - Tutto pronto per il voto regionale in Umbria per scegliere il nuovo governatore della Regione. Urne aperte domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23 per 703.595 (340.210 uomini e 363.385 donne) elettori: otto gli aspiranti presidenti di Giunta ma due i principali sfidanti: la leghista Donatella Tesei, per il centrodestra, e il civico Vincenzo Bianconi, appoggiato da Pd e M5S.

Viene eletto presidente chi ha la maggioranza relativa: non c'è ballottaggio.

La coalizione che ha dato vita al governo Conte II si presenta per la prima volta come alleanza elettorale a sostegno di Bianconi impegnato nel difficile compito di rimontare l'altra candidata, data avanti nei sondaggi. Lo stesso presidente Conte ha definito l'alleanza giallo-rossa "un esperimento interessante" e insieme a Di Maio, Zingaretti e Speranza, riuniti a Narni poco prima del silenzio elettorale, ha ribadito che il voto non è un test sul governo.

Di parere contrario Matteo Salvini che chiudendo a Terni la campagna elettorale per la sua candidata ha sottolineato: dopo il voto in Umbria di domenica andiamo avanti con le altre regioni e inizieremo una marcia per la democrazia. E poi li mandiamo via da Roma.