In Fiera il Salone del Franchising Milano, settore da 23 mld euro

Milano, 25 ott. (askanews) - E' in corso a Fiera Milano City fino a sabato 26 ottobre la 34esima edizione del Salone del Franchising Milano, la manifestazione di tre giorni organizzata dall'agenzia di living communication Fandango Club. Il Ceo Michele Budelli: "Qua portiamo l'esperienza di essere attrattivi nei confronti del pubblico di creare contenuto, intrattenimento show e cerchiamo di spettacolarizzare il modello ormai abbastanza superato e stantio della Fiera tradizionale. Per noi anche questo è un evento è un momento per raccontare storie dove le persone possono venire a raccontarci best practice, ma soprattutto farsi ispirare".

Con oltre 200 espositori e 15mila visitatori attesi, anche quest'anno la manifestazione si conferma un appuntamento clou per professionisti, futuri imprenditori o semplici curiosi per fare il punto su un settore che vale circa 23 miliardi di euro e che cresce a ritmi costanti con 3mila nuove aperture ogni anno, come ha spiegato il presidente del Salone del Franchising Milano, Antonio Fossati: "I dati sono molto chiari. E' un settore che cresce del 5% gli ultimi 4 anni rispetto a un Pil italiano che è sceso del 7,6%. In Italia ci sono 54mila attività in franchising per 980 brand e anche gli occupati sono significativi, 200mila persone lavorano nel franchising che è anche un grande valore sociale".

Novità di quest'anno in collaborazione con Jakala, la prima martech company italiana, il [email protected] innovation Forum, una vetrina per scoprire le più innovative proposte del retail che si affianca alla collaudata F-School, un progetto formativo con workshop gratuiti per chi si avvicina al settore che come ogni attività di impresa va affrontato con consapevolezza e competenza, e F-MEETING uno spazio riservato a chi già opera nel mercato del franchising. Fra i settori di punta il food, l'abbigliamento e il benessere e la cura della persona con proposte originali e di nicchia in linea con la filosofia del franchising che da un mercato di massa punta a creare una massa di piccoli mercati.