Grey's Anatomy, Carina DeLuca: ci sarà flirt mancato con Amelia

Roma, 25 ott. (askanews) - Arriverà dal 28 ottobre in Italia su Fox la 16esima stagione di Grey's Anatomy già in corso negli Usa. Nel cast c'è anche la siciliana Stefania Spampinato, Carina DeLuca sorella di Andrew DeLuca, dottoressa bisessuale che dalla 14esima serie mette spesso in imbarazzo i colleghi con rivoluzionarie teorie sul corpo delle donne e che ha rivelato qualcosa sulla stagione in arrivo da Roma, alla Festa del Cinema, alla presentazione del nuovo film di Alessandro Siani, in cui recita, "Il giorno più bello del mondo", nella sezione Alice nella città. "C'è una mancata cosa che sarebbe potuta succedere con Caterina Scorsone, Amelia, invece non succede, per il resto non lo so... . La stagione passata era quella dell'amore, questa sarà la stagione di... C'è tanta roba ed è in continuo divenire,

in continuo cambiamento, non si sa cosa aspettarsi e anche noi attori non sappiamo mai cosa succederà al nostro personaggio.

E parlando del fratello nella serie tv, Andrew, finito in carcere nel finale di stagione precedente, ha aggiunto: "I due non è che si aiutino tanto... Ognuno ha le sue cose, comunque Carina sarà lì accanto da brava sorella".