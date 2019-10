Iraq, riprese a Baghdad le proteste antigovernative

Baghdad, 24 ott. (askanews) - Sono riprese ieri sera le proteste antigovernative in Iraq, dopo gli appelli lanciati dagli oppositori ad altre manifestazioni per la giornata di preghiera del venerdì. Come riporta l'Agence France Presse centinaia di persone si sono radunate sulla piazza Tahrir di Baghdad scandendo slogan contro il governo, mentre a Nassiriya è stato lanciato un appello per un sit-in "fino alla caduta del regime".