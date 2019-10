Regionali Umbria, domani Conte-Di Maio-Zingaretti a Narni

Narni, 24 ott. (askanews) - Ultime battute della campagna elettorale per le regionali in Umbria. Per questo è stata organizzata una manifestazione per spiegare i contenuti della manovra del governo domani mattina a Narni, lo ha annunciato il ministero degli esteri Luigi di Maio.

"Di questa manovra come governo dobbiamo essere orgogliosi e stiamo lavorando per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione e inviteremo anche il presidente Conte perchè vogliamo spiegare nei dettagli questa manovra insieme a Nicola Zingaretti, al ministro della Sanità Roberto Speranza anche insieme a Italia Viva se vorranno".

Nella regione che è considerata un fortino rosso si gioca una partita importante per la tenuta del governo giallorosso. Vincenzo Bianconi, imprenditore, è il candidato 'civico'

di Pd, Movimento Cinquestelle, Europa verde e Sinistra civica everde. In caso di vittoria del centrodestra che si presenta unito sostenendo Donatella Tesei, avrebbe un valore simbolico molto rilevante negli equilibri della politica italiana.