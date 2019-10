Philip Morris presenta Iqos 3 Duo, obiettivo futuro senza fumo

Milano, 23 ott. (askanews) - Quaranta milioni di fumatori di sigarette in meno entro il 2025. E nel più breve tempo possibile il traguardo finale dell eliminazione delle sigarette. E l'obiettivo dichiarato di Philip Morris international, che ha presentato a Milano la nuova generazione di Iqos, il dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo e che porta, secondo le stime della società, tra il 70 e l'80 per cento degli utilizzatori ad abbandonare completamente le sigarette.

Marco Hannappel, amministratore delegato di Philip Morris Italia, spiega come sarà quello che definisce "il futuro senza fumo".

"La nostra visione è molto chiara. Significa convertire fumatori adulti che non vogliono smettere e vogliono continuare a utilizzare sigarette e vogliono passare a un'alternativa valida: i prodotti senza combustione. Il nostro è un prodotto che non brucia il tabacco, lo scalda solamente, e quindi ha minori emissioni di sostanze tossiche. Nel mondo già 12 milioni di persone si sono convertite a questa nuova tecnologia, oltre il 70 per cento sono utilizzatori esclusivi del prodotto, in Italia siamo già a mezzo milione".

Recentemente ha fatto scalpore la notizia secondo cui negli Usa sono state rilevate le prime vittime per la sigaretta elettronica.

"E' importantissimo fare chiarezza. Iqos non è una sigaretta elettronica, è un prodotto a tabacco riscaldato. E' l'unico prodotto a tabacco riscaldato che è stato autorizzato per la commercializzazione negli Stati Uniti dalla Food and Drug administration attraverso un processo che è durato anni e che ha rienuto Iqos un prodotto utile alla salute pubblica. Le sigarette elettroniche oggetto di questa problematica sono sistemi aperti al cui interno i consumatori inserivano liquidi in alcuni casi provenienti dal mercato illegale. Quindi è importantissimo comunicare con chiarezza le differenze tra le varie tipologie di prodotti innovativi nel mondo delle sigarette elettroniche e del tabacco riscaldato".

Philip Morris ha investito 6 miliardi di dollari in quindici anni nella ricerca scientifica, lo sviluppo e la commercializzazione dei propri prodotti senza fumo, con un team di 400 scienziati, ingegneri ed esperti. Il primo Iqos fu presentato cinque anni fa a Milano insieme a Nagoya, in Giappone. Oggi è presente in 51 mercati tra Europa, Asia e America.

Stefano Volpetti, chief consumer officer di Philip Morris International, spiega perché il nuovo Iqos 3 Duo contribuirà, secondo la società, a facilitare la "conversione" dei fumatori di sigarette.

"Questo è il miglior Iqos di sempre. Ha un tempo di ricarica due volte più veloce e offre l'opportunità di due utilizzi consecutivi senza dover ricaricare. Quindi in generale un'esperienza che rende molto più facile il passaggio dalle sigarette ai prodotti senza fumo. E questa è una notizia positiva molto importante, per i fumatori e per noi".