Russiagate, Conte: ricostruzioni fantasiose sulla vicenda Barr

Roma, 23 ott. (askanews) - "La richiesta americana è stata fatta ad agosto? Falso, risale a giugno. E non è arrivata dal presidente Trump ma dal ministro Barr. Trump non mi ha mai parlato di questa inchiesta", ha anche affermato Conte. Barr ha avanzato una "richiesta" all'Italia per avere informazioni e "verificare l'operato degli agenti americani. Cioè il quesito era di verificare l'operato dell'intelligence americana", ha specificato il premier. Il quale ha puntualizzato: "Non ho mai interloquito con Barr, neanche al telefono" e che l'intelligence italiana è "estranea" al caso Russiagate su cui indagano gli Usa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.