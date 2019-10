I brani classici di Mina in chiave Jazz in "Tre per una"

Milano, 23 ott. (askanews) - Le canzoni rese immortali da Mina in chiave jazz, "Tre per una" è stato realizzato da Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino per celebrare la più grande artista italiana. Il trio era stato invitato a Cremona lo scorso anno per suonare "la musica di questa interprete" e da qui nasce l'idea di un tributo racconta Danilo Rea insieme a Massimiliano Pani.

"Il concerto ebbe un grande successo e così Massimiliano ci disse: perchè non prendiamo spunto da questo per fare un vero e proprio cd e così è nata la cosa. Era una cosa che andava fatta perchè loro sono il nucleo, la cellula iniziale di ogni arrangiamento di Mina parte da questa ritmica. E quindi bisognava fare una cosa in cui loro suonassero per loro stessi".

Jazzisti nell'anima, ma capaci di suonare ogni singolo pezzo di ogni genere nel modo giusto, hanno registrato tutti i brani dell'album "live in studio" a Lugano. Semplice e diretto il commento di Mina.

"Ha detto molto carino quando glielo abbiamo fatto sentire".