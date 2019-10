Beirut, 23 ott. (askanews) - Sesto giorno consecutivo di mobilitazione di massa in Libano. In migliaia sono scesi in piazza martedì sera a Beirut per una nuova manifestazione. Di fronte a un paese al collasso economico i dimostranti chiedono nyuovi leader e condannano il piano anti-crisi del governo che prevede l'aumento delle tasse.