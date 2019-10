Tav, Conte: progetto Torino-Lione non può essere interrotto

Torino, 22 ott. (askanews) - "Il progetto della Torino-Lione prosegue e non può essere interrotto". Così il premier Giuseppe Conte, a Torino, a margine dell'incontro in Comune sull'area complessa di crisi. "Il dossier Tav è stato affrontato dal precedente esecutivo con un processo molto trasparente", ha ricordato il presidente del Consiglio, ribadendo: "Giunti a quelle conclusioni, e compiuto un passaggio parlamentar, a questo punto il progetto prosegue e non ci sono più spazi per rimetterlo in discussione. Prosegue e non può essere interrotto".

Interpellato sull'ipotesi di rimettere in piedi l'Osservatorio sulla Tav, il premier ha risposto: "Vedremo".