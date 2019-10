Maltempo, situazione critica nell'alessandrino: due dispersi

Genova, 22 ott. (askanews) - Situazione difficile a causa della forte ondata di maltempo in Piemonte, Liguria e Lombardia. Ha smesso di piovere nell'alessandrino, ma restano criticità a cause delle piogge intense delle scorse ore. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che è stato ritrovato l agricoltore disperso con il trattore a Mormese (Al), ma si cercano ancora altri due dispersi in provincia di Alessandria dove sono state evacuate 130 persone.

Preoccupa il livello dei corsi d'acqua: secondo l'Arpa sono ancora sopra il livello di pericolo l'Orba a Casal Cermelli, il Bormida ad Alessandria e il Tanaro a Montecastello.

Novecento gli interventi dei vigili del fuoco: 226 nelle province di Milano, 220 ad Alessandria, 110 a Pavia, Lodi e Genova.

Strade chiuse e disagi anche nei soccorsi. Diversi centri come Crodo, Premia, Formazza, Baceno (VB) sono isolati a causa dello smottamento della SS659. A Campo Ligure, (Genova) ci sono state frane ed è crollata una chiesa.