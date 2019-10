Expo Dubai 2020, grande festa a un anno dall'evento

Dubai, 21 ott. (askanews) - Fuochi d'artificio, luci e musica nella grande festa che ha dato il via ufficiale al conto alla rovescia in vista del Expo Dubai 2020. L'esposizione universale prenderà il via negli Emirati Arabi esattamente tra un anno e il paese nutre grandissime aspettative per l'evento, visto che si stima arriveranno circa 15 milioni di persone. Sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, è stato proiettato il count down. Poi l'esibizione della pop star Mariah Carey per dare all'evento un respiro internazionale.