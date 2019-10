James Morrison live a Milano con Francesca Michielin in Glorious

Milano, 21 ott. (askanews) - La sua voce è inconfondibile e James Morrison si conferma cantautore di talento. Salito alla ribalta più di dieci anni fa grazie al singolo di successo "You Give Me Something" dopo una pausa è tornato con l'album "You're Stronger Than You Know". A Milano live ha presentato il suo nuovo singolo "Glorious", che vede la partecipazione di Francesca Michielin.

"Mi piace il suono della lingua italiana, penso che le canzoni suonino meglio in italiano e per questo ho chiesto a Francesca di cantare con me, quando l'ho sentita cantare la mia canzone ho pensato che fosse bellissima".

Dopo oltre quattro milioni di album venduti, quattro tour mondiali, un Brit Award ricevuto a soli 21 anni come "miglior artista maschile", James Morrison aveva deciso di prendersi una pausa.

"Il mio approccio ora è differente, ha avuto bisogno di tempo per ritrovare la giusta dimensione per scrivere un album. Ho passato un momento difficile, sono cambiate molte cose da quando a 21 anni ho avuto successo e sono diventato famoso. Dopo un po' avevo smesso di avere fiducia in me stesso, ma grazie alle musica mi sono ritrovato".

Ha avuto un'infanzia difficile, ha sperimentato la povertà e la fame.

"Se mi guardo indietro sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto, io sono quello che che ho vissuto".

Lui ha un rapporto speciale con l'Italia, da bambino ha vissuto per alcuni mesi a Porto San Giorgio nelle Marche.

"Mia madre faceva l'insegnate di inglese, per me è stata una bella esperienza, gli italiani che abbiamo incontrato ci hanno aiutato molto, eravamo davvero poveri e ci regalavano dolci, giocattoli e vestiti, si sono presi cura di noi e non ci sentivamo stranieri. Questo è il mio primo ricordo dell'Italia"