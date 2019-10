Torino: a fuoco tetto della Cavallerizza, patrimonio Unesco

Torino, 21 ott. (askanews) - In fiamme la Cavallerizza di Torino, antico complesso non lontano da Palazzo Reale, dichiarato patrimonio dell'Unesco. L'incendio, che si è sviluppato nelle ex stalle, locali che chiamano "Le Pagliere", dove ci sono dei magazzini, ha coinvolto il tetto dello stabile. Secondo le prime ricostruzioni il rogo è divampato prima delle 8 del mattino. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino e per mettere in sicurezza la struttura. Ancora incerte le cause dell'incendio e l'entità dei danni.