Raggi: Salvini è solo un gran chiacchierone, si dimetta lui

Roma, 19 ott. (askanews) - "Salvini? Io credo che se potessero rispondere alcuni psicologi direbbero che probabilmente è ossessionato". La sindaca di Roma Virginia Raggi replica agli attacchi del leader della Lega dai microfoni della trasmissione "Da noi... a ruota libera" condotta da Francesca Fialdini, in onda la domenica su Raiuno alle 17.35.

"Quando sento Salvini parlare di dimissioni - insiste Raggi - le rispedirei al mittente: 'dimettiti tu'. Poi penso anche 'dimettersi da cosa?' Perché è una persona che, per quanto mi riguarda, non ha mai lavorato, in 26 anni ha cambiato poltrone. Un gran chiacchierone, pochi fatti".

Nel corso dell'intervista, che andrà in onda in forma integrale domani, Virginia Raggi nega l'eventualità di un'alleanza a Roma tra Pd e M5s. Mentre rilancia sul premier: "Ho tifato molto perché nascesse il governo Conte due. Io conosco Giuseppe Conte, è una persona eccezionale, di grandi valori e grandi principi, molto molto determinato quindi non posso che fargli i migliori in bocca al lupo. Sta facendo un lavoro enorme".

Quanto alla possibilità di un secondo mandato la sindaca risponde: "Non mi appassiona il tema delle poltrone, mi appassiona molto invece il lavoro, quello che sto facendo... si va avanti!".