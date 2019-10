Whirlpool, gli operai a Capri al convegno Confindustria giovani

Capri, 18 ott. (askanews) - Gli operai della Whirlpool chiedono aiuto a Confindustria. Una delegazione di dipendenti del sito napoletano della multinazionale è sbarcata a Capri e ha organizzato un presidio davanti all'ingresso del convegno dei giovani di Confindustria di cui, in questi giorni, sull'isola campana è in programma il 34esimo appuntamento che ha come titolo "Campioni". "Il loro tema è 'Campioni'. Noi della Whirlpool siamo campioni, ma ci stanno chiudendo. Siamo l'unico di 66 siti di Whirlpool con quattro certificazioni Iso. Eppure non servono, perché dal 31 ottobre ci chiudono", ha detto una donna. "Chiediamo che l'industria in Italia faccia un passo insieme alle istituzioni e crei le condizioni ideali per portare avanti un piano industriale. Le multinazionali non devono venire qui per portar via il lavoro degli italiani", ha spiegato un altro. "Riponiamo le nostre speranze nei giovani industriali che possano cambiare le politiche, specialmente nel meridione", ha aggiunto un operaio.