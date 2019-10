Conte: riformeremo l'Irpef per un fisco più equo ed efficiente

Roma, 18 ott. (askanews) - Il governo sta lavorando a una riforma del sistema fiscale italiano, per riformare l'Irpef con l'obiettivo di abbassare le tasse e combattere l'evasione ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Consiglio europeo per il secondo giorno del vertice Ue di Bruxelles.

"Non bisogna perdere di vista l'ampio disegno riformatore: il governo sta già lavorando per riformare l'Irpef, non vogliamo un fisco iniquo ed inefficiente, dobbiamo superare l'attuale regolamentazione e l'obiettivo è abbassare le tasse concretamente e tutti devono capire che occorre anche recuperare risorse che ora sono nell'economia sommersa, quindi non si tratta di criminalizzare ma incentivare il sommerso a emergere. Riformando il fisco avremo un fisco equo, efficiente e tutti pagheranno, ma pagheranno meno".

Il premier sulla manovra ha poi spiegato che ci potrebbero essere degli aggiustamenti, ma non bisogna perdere di vista l'ampio disegno riformatore: "Al di là delle singole dichiarazioni, quanto ritornerò a Roma ci confronteremo, lavorando all'articolato definitivo. Ricordate sempre che è stata approvata 'salvo intese', quindi c'è la possibilità di ulteriori modifiche e approfondimenti, e non mi sottrarrò affatto: ci metteremo attorno a un tavolo e verificheremo".