Lady Gaga cade giù dal palco e il video diventa virale

Roma, 18 ott. (askanews) - Brutta caduta per Lady Gaga sul palco di Enigma, lo show della sua residency a Las Vegas. La cantante di "Shallow" si stava esibendo quando un fan, che l'aveva presa in braccio, ha perso l'equilibrio ed entrambi sono precipitati rovinosamente giù, tra lo spavento del pubblico.

Il tutto è stato immortalato in video dai fan che non hanno perso l'occasione di condividerlo sui social. Nulla di grave, ma le immagini hanno fatto il giro del web. Poi Lady Gaga si è ripresa in pochi secondi, è tornata sul palco e ha continuato lo show interpretando il suo famoso successo "Bad Romance". Non è la prima volta che la star cade sul palco, ma questa volta non è stata colpa sua.