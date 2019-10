Italia-Usa, l'incontro tra Mattarella e Trump alla Casa Bianca

Washington, 16 ott. (askanews) - Si è svolto alla Casa Bianca l'incontro fra il presidente Usa, Donald Trump e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita

ufficiale negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti prenderanno in considerazione le rimostranze dell'Italia, che ritiene di essere stata eccessivamente penalizzata dai dazi, ha spiegato Trump.

"L'Italia - ha detto - ha un problema con la suddivisione dei 7,5 miliardi di dollari di dazi; crede di avere avuto un ruolo minore rispetto ad altri Paesi come la Francia o la Germania".

Il 18 ottobre 2019 scatteranno dazi per 7,5 miliardi di dollari su prodotti dall'Unione Europea, imposti in seguito a una sentenza dell'Organizzazione mondiale del commercio a favore degli Stati Uniti, nell'ambito dello scontro con l'Unione europea sui sussidi a Airbus a danno di Boeing.

Trump poi ha bacchettato l'Italia sulla spesa per la Difesa: "Stati Uniti e Italia collaborano su una serie di questioni. Il problema è che l'Italia spende solo l'1,1% del Pil per la difesa, invece del 2% - ha detto - speriamo che l'Italia aumenti la spesa per la Nato".

Sul problema migranti, invece, il presidente Usa ha riconosciuto che "l'Unione europea non sta facendo abbastanza per aiutare l'Italia a combattere l'immigrazione illegale. L'Italia non vuole i confini aperti".