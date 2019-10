Usa, impeachment e Turchia dominano il dibatitto dei democratici

Milano, 16 ott. (askanews) - L'impeachment contro Donald Trump e l'invasione della Siria da parte della Turchia sono alcuni dei temi caldi del dibattito elettorale fra i candidati alla casa Bianca del partito democratico. Un dibattito che si è trasformato in un tutti contro uno, anzi una: Elizabeth Warren, data sempre più per favorita. Ma il nemico comune è uno solo, Trump: "L'intero scenario ha permesso di dare più potere a Russia, Iran, Assad e Isis E tutti devono aver chiaro un concetto - dice Kamala Harris - Donald Trump rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale".

"L'impeachment riguarda cioè che è giusto e sbagliato - ha ribadito Tom Steyer - Il patriottismo e l'eliminazione del presidente più corrotto della storia americana per obbligarlo a rendere conto di tutto come ogni altro americano".