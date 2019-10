Jonas Kaufmann con "Wien", un album tutto dedicato a Vienna

Roma, 15 ott. (askanews) - La dolce voce di Jonas Kaufmann per la ruota del Prater, il Danubio blu, i grandi viali, la città imperiale che tanto ha dato alla musica e alla pittura. "Wien" è un album tributo che il tenore tedesco dedica a Vienna.

"È un album sulla città di Vienna, sulla sua bellezza e su tutte le melodie scritte qui e in omaggio a questa meravigliosa città. Stiamo parlando degli ultimi 120 anni e queste melodie continuano a essere popolari e attuali come allora".

Kaufmann imparò in famiglia la passione per Johann Strauss, Franz Lehar e Robert Stolz, la Felix Vienna delle operette e dei valzer. Da gennaio 2020, "Wien" diventerà una tournée europea, ma all'Italia il grande tenore riserverà il 28 giugno una data evento pensata appositamente per il suo debutto all'Arena di Verona.

Nell'album anche la soprano americana Rachel Willis-Soreson, con la direzione di Adam Fischer e l'orchestra dei Wiener Philharmoniker, che ad ogni concerto di Capodanno ci diletta con le musiche viennesi e meglio di chiunque altro sa come interpretarle.

"Sono felicissimo che finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a realizzare il mio sogno, registrare questo album con i Wiener Philharmoniker" dice Kaufmann.

"Wien" insomma è l'omaggio di Jonas Kaufmann ad una città così vicina alla sua Monaco di Baviera. Un disco tutto da godere, aspettando Verona.

"E' un pot-pourri di melodie gioiose, divertenti, felici che vanno dritte al cuore. E' questo: musica felice".