Manovra, Gualtieri promette:Iva non aumenta, meno tasse su lavoro

Roma, 15 ott. (askanews) - L'Iva non aumenterà, meno tasse sul lavoro, e un robusto pacchetto per la famiglia. Ad assicurarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al termine della direzione del Pd, sulla manovra.

"Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli ma ormai il quadro di fondo è definito. Era difficile ma ci siamo riusciti: l'Iva non aumenterà, ci saranno meno tasse sul lavoro e quindi buste paga piu alte. Più soldi per gli investimenti e un robusto pacchetto per la famiglia. Quindi una manovra importante per il futuro del Paese".