Fabio Rovazzi vince il premio miglior videoclip italiano '18-'19

Ravenna, 14 ott. (askanews) - Fabio Rovazzi ci ha abituati alle sorprese e ancora una volta il giovane cantante e attore ha sbaragliato la concorrenza di nomi importanti della musica italiana e con la sua simpatia ha vinto il Premio Miglior Videoclip Italiano 2018 - 2019 per il video del singolo "Faccio quello che voglio". Il premio è stato consegnato al termine della terza edizione di "IMAGinACTION", il festival internazionale del videoclip che si è svolto al Teatro Alighieri di Ravenna con tre serate ricche di ospiti che hanno fatto emozionare, divertire e applaudire il pubblico.

"Grazie mille perché "Faccio quello che voglio" è il video che mi ha impegnato di più mentalmente e fisicamente, ci ho messo il cuore e tutto l'impegno che in quel momento potevo dare - ha affermato Fabio Rovazzi sul palco del Teatro Alighieri - i video sono l'elemento a cui tengo di più tra tutte le cose che faccio quindi non potevo non essere qui stasera a ritirare questo Premio".

Sono centinaia i videoclip che hanno partecipato al primo concorso ufficiale del miglior videoclip italiano dell'anno, in collaborazione con Fimi, Afi e Pmi. L'Accademy di "IMAGinACTION" ha selezionato i 50 videoclip finalisti. La giuria che ha incoronato Rovazzi era composta, oltre che dai produttori di "IMAGinACTION", dalle persone più autorevoli del mondo giornalistico e discografico.