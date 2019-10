Lapo Elkann: io abusato a 13 anni, con Laps mi occupo di abusi

Palermo, 10 ott. (askanews) - "La mia fondazione Laps, Libera accademia progetti sperimentali, lavora su tanti temi: la dislessia, che è qualcosa che ho vissuto, la Adhd, che è l'iperattività, che è un'esperienza vissuta, l'abuso, io sono stato abusato a 13 anni: lo ha affermato Lapo Elkann, che ha fondato Laps, fondazione che ha appena firmato un protocollo d'intesa con la Croce rossa italiana-Comitato regione Sicilia, a sostegno dei bambini in difficoltà.

"Dunque sono tutti temi che con grande umiltà capisco, perché li ho vissuti e avendoli vissuti è molto più facile comunicarli o parlarne. Parli di cose che hai vissuto sulla tua pelle, che ti hanno fatto soffrire, cose che ti hanno reso la vita più difficile o a volte ti hanno dato la forza di rendere la tua vita più interessante o stimolante", ha aggiunto.

"In questo caso abbiamo deciso di annunciare oggi questo accordo con la croce rossa italiana-Sicilia, perché loro sul territorio hanno delle capacità inaudite, fanno un lavoro egregio e poter operare insieme è per me e i miei della Fondazione Laps, un onore, un orgoglio", ha concluso.