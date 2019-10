Siria, Di Maio: "La Turchia fermi immediatamente l'offensiva"

Roma, 10 ott. (askanews) - L'offensiva della Turchia in Siria "è totalmente inaccettabile", "l'Italia la condanna con forza" ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio parlando a margine della IX Conferenza Italia- America Latina e Caraibi, "Insieme per una crescita sostenibile" a Roma.

"Condanniamo come governo l'offensiva Turca, è inaccettabile, e rischia di compromettere la lotta al terrorismo, perché le azioni di forza e le azioni militari in passato hanno sempre fatto proliferare il terrorismo".

"L'unica strada da seguire è quella delle Nazioni unite" ha aggiunto Di Maio chiedendo alla Turchia di cessare immediatamente l'offensiva.

"Non è assolutamente accettabile che si continui a usare la forza e a mettere a repentaglio la vita del popolo siriano che ha già vissuto tragedie in questi anni e non deve assolutamente subire un'altra iniziativa che destabilizzi l'area".

E in vista del Consiglio dei ministri degli Affari Esteri europei il 14 ottobre in Lussemburgo, ha aggiunto: "Quello che sarà importante e che l'Italia chiederà all'Ue è di agire con una sola voce anche con misure nei confronti della Turchia che la invitino a tornare indietro sull'offensiva militare".