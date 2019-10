Trump: i curdi? Non ci aiutarono durante Seconda Guerra Mondiale

Milano, 10 ott. (askanews) - "I curdi stanno combattendo per la loro Terra. Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale, non ci hanno aiutato in Normandia per esempio". Così Donald Trump ha risposto agli attacchi ricevuti dopo la decisione di ritirare le truppe americane al confine tra Siria e Turchia. Una decisione che ha lasciato campo aperto all'offensiva di Ankara contro il popolo curdo, prima fondamentale nella battaglia contro l'Isis che hanno combattutto fianco a fianco coi militari americani, perdendo 11mila donne e uomini, e ora lasciato solo contro i raid di Erdogan.

"Abbiamo speso un'enorme mole di denaro per aiutare i curdi. Stanno combattendo per la loro terra. Se dite che stanno combattendo con gli Usa, sì è vero, ma stanno combattendo per la loro terra", ha ribadito Trump.