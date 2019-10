Sinodo e diaconato femminile: "Date il voto alle donne"

Roma, 9 ott. (askanews) - Al Sinodo sull'Amazzonia in corso in Vaticano si affrontano anche il discorso del diaconato indigeno e femminile e del ruolo delle donne nella Chiesa universale. Franca Giansoldati, vaticanista del Messaggero, responsabile della sezione "Mind the gap" proprio sul divario tra uomini e donne, commenta:

"La figura femminile con questo Papa dovrebbe diventare centrale, peccato che non lo sia ancora. Mi dispiace vedere che per la seconda volta a un sinodo siano state invitate donne religiose, figure accademiche di grande peso, ma a loro non viene dato il voto. Mi dispiace perché da questo Papa mi sarei aspettata un passo in avanti in questa direzione. È vero che ha fatto nomine anche importanti, ma sono sempre nomine di serie B o comunque nomine di secondo livello.

Giansoldati, autrice del volume "L'Alfabeto verde di Papa Francesco (edizione San Paolo), da oltre vent'anni si occupa di Vaticano e temi religiosi. "Nessuno chiede il sacerdozio femminile, ma qui siamo ancora al fatto che le richieste base non vengano nemmeno ascoltate".