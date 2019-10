Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su assicurazioni e finanza

Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a margine della Giornata sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione a Roma, i perché dell'importanza della diffusione di conoscenze e competenze su questi temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell'economia e della sostenibilità della crescita".

"Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso del già basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi sappiamo una cosa importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono meglio l'assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo - conclude Focarelli - motiva lo sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più consapevoli e informate".